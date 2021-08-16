【企業盈警】寶新置地（００２９９）料中期虧損最多９０００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》寶新置地（００２９９）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不超過９０００萬元，比去年同期虧損２﹒６６億元有所下降。

該集團指，虧損減少主因金融資產及合約資產減值虧損大幅下降約 ９５％以及無形資產減

值虧損大幅下降約９２％。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）



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