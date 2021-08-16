【企業盈喜】偉志控股（０１３０５）料中期盈利增逾１倍

《經濟通通訊社１６日專訊》偉志控股（０１３０５）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增逾１倍，至最少約１３２３萬元。

該集團指，主要原因為ＬＥＤ背光產品、燈具產品及採購業務營業額增長，令總營業額按年

增約４７％及毛利率升約１％。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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