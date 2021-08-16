【企業盈喜】天津港發展（０３３８２）料中期盈利增最少７５％

《經濟通通訊社１６日專訊》天津港發展（０３３８２）公布，預期截至６月３０日止中期

純利按年增不少於７５％，至最少３﹒８５億元。

該集團指，純利增長主因集裝箱總吞吐量及散雜貨吞吐量較去年同期增加，致使收入增加，

以及由於今年人民幣兌港元升值，持有的港元負債產生匯兌收益，而去年同期則錄得匯兌虧損。

該集團將於適時公布業績。（ｗｈ）



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