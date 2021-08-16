【企業盈喜】中國水業（０１１２９）料中期盈利升最多３９倍

《經濟通通訊社１６日專訊》中國水業（０１１２９）公布，預期截至６月３０日止中期純

利不多於９０００萬元，比去年同期純利增最多約３９﹒３６倍。

該集團指，純利增長主因出售附屬公司產生收益、透過損益按公平值處理金融資產之已變現

及未變現收益淨額增加，以及分佔聯營公司溢利增加。

該集團預期本月３０日公布業績。（ｗｈ）



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