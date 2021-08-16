【企業盈警】雲南水務（６８３９）料中期虧損最多３﹒８５億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》雲南水務（０６８３９）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損介乎３﹒４５億元（人民幣．下同）至３﹒８５億元，比去年同期虧損約１﹒９３億元有所擴

大。

該集團預期淨虧損主因數個在建項目處於前期大額持續投入階段，導致財務費用增加。

該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）



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