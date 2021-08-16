【企業盈喜】金山能源（００６６３）料中期虧轉賺３０００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》金山能源（００６６３）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利約３０００萬元，去年同期錄虧損。

該集團指，預期扭虧為盈乃主要歸因於確認租賃及保理應收款項減值撥回約４０００萬元所

致。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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