【企業盈警】永盛新材料（０３６０８）料中期盈利跌逾５０％

《經濟通通訊社１６日專訊》永盛新材料（０３６０８）公布，預期截至６月３０日止中期

純利按年跌５０％以上，即至約１５２０萬元人民幣或以下。

該集團指，純利下降主因翻新、維護、改建及加建工程業務（ＲＭＡＡ業務）的合約資產減

值虧損增加、專業費用增加，而且由於新冠病毒爆發，ＲＭＡＡ業務的原材料成本增加，以及

ＲＭＡＡ業務的新訂合約數目減少約５０％。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）



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