【企業盈喜】中國通商（１７１９）料中期虧轉賺最多１６００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》中國通商（０１７１９）公布，預期截至６月３０日止中期純

利介乎約１２００萬至１６００萬元，去年同期虧損８００萬元。

該集團指，預期錄得溢利主要由於武漢辦公室及倉庫物業市場的復甦，以致預期投資物業公

平值錄得收益。

該集團預期於本月末前公布業績。（ｗｈ）



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