華科資本（０１１４０）折讓近１０％發新股，籌３﹒８億元

《經濟通通訊社１６日專訊》華科資本（０１１４０）公布，以每股０﹒６６元發行約

５﹒８億股新股予７名屬獨立第三方的投資者，集資約３﹒８３億元。

該集團指，每股作價較上周五（１３日）收報０﹒７３元折讓約９﹒５９％，有關新股佔擴

大後股本約１６﹒６７％，投資者持股介乎０﹒７２％至４﹒８８％，而認購事項所得款項淨額

將用作一般營運資金及根據投資目標用於未來投資。（ｗｈ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動