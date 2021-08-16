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16/08/2021 07:54

華科資本（０１１４０）折讓近１０％發新股，籌３﹒８億元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》華科資本（０１１４０）公布，以每股０﹒６６元發行約
５﹒８億股新股予７名屬獨立第三方的投資者，集資約３﹒８３億元。
　　該集團指，每股作價較上周五（１３日）收報０﹒７３元折讓約９﹒５９％，有關新股佔擴
大後股本約１６﹒６７％，投資者持股介乎０﹒７２％至４﹒８８％，而認購事項所得款項淨額
將用作一般營運資金及根據投資目標用於未來投資。（ｗｈ）

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