【企業盈警】通達宏泰（０２３６３）料中期虧損最少４０００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》通達宏泰（０２３６３）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損將擴大至不少於４０００萬元，去年同期虧損約３１４０萬元。
該集團指，虧損增加主因期內半導體供應短缺及原材料價格上升令銷售及毛利率相對去年同
期下降。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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