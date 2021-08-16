【企業盈警】天津津燃（０１２６５）料中期稅前虧損６５０萬人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》天津津燃（０１２６５）公布，預期截至６月３０日止中期稅

前虧損約６５０萬元人民幣，去年同期錄得溢利。

該集團指，轉盈為虧主因天津市天然氣門站價格自４月起上漲，但是天津市相關政府部門於

６月進行終端燃氣銷售價格的上調，由此導致其於４及５月供銷差價減少。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）



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