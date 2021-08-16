【企業盈喜】寶新金融（０１２８２）料中期綜合淨溢利最少２億元

《經濟通通訊社１６日專訊》寶新金融（０１２８２）公布，預期截至６月３０日止中期綜

合淨溢利不少於２億元，去年同期綜合淨虧損約６２６０萬元。

該集團指，扭虧為盈主要由於投資物業公允價值正向變動約３．４億元，去年同期投資物業

公允價值虧損為４﹒０７億元。（ｗｈ）



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