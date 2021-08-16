《日入而息》閱文中期扭虧賺逾１０億人幣，內地經濟數據遜預期

《今天重點》﹡閱文（００７７２）中期虧轉盈賺１０﹒８億元人民幣，不派息

﹡傳李澤楷旗下富衛集團最快９月啟動美國ＩＰＯ，籌最多３０億美元

﹡騰訊音樂據報擬推遲今年來港上市計劃

﹡傳中信集團成為中國華融（０２７９９）控股股東，相關方案已獲國務院批

准

﹡內地７月工業增加值增６﹒４％低預期，年內最低增速；內地７月社會消費

品零售總額增８﹒５％，大幅低預期；內地首７月房地產投資增

１２﹒７％；全國７月城鎮調查失業率５﹒１％，按月升０﹒１％；首７月

全國固定資產投資增１０﹒３％，略低預期；首７月全國商品房銷售額增

３０﹒７％

﹡本港新增３宗輸入確診，其中一人已接種兩劑復必泰



《即日市況》﹡恆指低收２１０點報２６１８１，科指跌１６９點報６４２０



《深滬股市》﹡數據遜色工業股重壓，權重股扶持滬指收升０﹒０３％



《美元匯價》﹡新西蘭有機會加息，短期有利匯價；歐元最新報１﹒１７７６╱７９，日圓

最新報１０９﹒３６╱３８



《公司業績》﹡閱文（００７７２）中期虧轉盈賺１０﹒８億元人民幣，不派息

﹡華人置業（００１２７）中期由盈轉蝕３７２８萬元

﹡中國支付通（０８３２５）首財季虧損收窄至１５７９萬元，不派息

﹡中國建築興業（００８３０）中期純利增４６％，派中期息３仙

﹡ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７）半年虧損２２６６萬元

﹡ＴＲＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲ（０８６５７）半年盈轉虧１１２６萬元；

Ｔｒｕｅ Ｐａｒｔｎｅｒ旗艦基金ＴＰＦ七月淨虧損０﹒４５％

﹡樹熊金融（０８２２６）半年純利升近１１４倍至８０１４﹒１萬，不派息

﹡積木（０８１８７）半年虧損擴大至９９８﹒６萬元，不派息

﹡鴻偉亞洲（０８１９１）半年虧損擴大至４３６萬元，不派息

﹡藍港互動（０８２６７）半年盈轉虧１３２９﹒８萬元，不派息

﹡豐城（０８２１６）半年純利增逾７％至近１５７９萬元，不派息

﹡中國醫療（０８２２５）半年純利增逾５％至近２３１９萬元，不派息

﹡中綠（００９０４）售河北湖北閒置廠地獲利１００５萬元人民幣

﹡升華蘭德（０８１０６）半年虧損收窄至９８４﹒４萬元人民幣，不派息

﹡太陽娛樂（０８０８２）半年虧損擴大至近２３８８萬元，不派息

﹡支付通（０８３２５）首季虧損收窄至１５７９﹒２萬元，不派息

﹡比優（０８０５３）首季純利跌２﹒６％，不派息

﹡再生醫學（０８１５８）半年虧轉盈１６２３﹒９萬元，不派息

﹡百利達（０８１７９）半年虧轉盈１９７﹒９萬元，不派息

﹡拉近網娛（０８１７２）半年虧損收窄至１４１５﹒８萬元，不派息

﹡長安仁恆（０８１３９）中期多賺１﹒３８倍至４１１﹒６萬元人民幣，不

派息

﹡長城微光（０８２８６）半年虧損收窄至９８５﹒４萬元，不派息

﹡長城微光（０８２８６）半年虧損收窄至９８５萬元人民幣，不派息

﹡非凡中國（０８０３２）半年純利升近２﹒４倍，派特息０﹒１３３仙

﹡海豐國際（０１３０８）中期純利按年升３﹒０９倍，派中期息１００港仙

﹡基石科控（０８３９１）半年虧損擴大至２６３６萬元，不派息

﹡樂亞（０８１９５）首季純利大增逾１３倍至近１４８１萬元，派息

０﹒７５仙

﹡麒麟集團（０８１０９）半年虧損收窄至１６３８﹒６萬元，不派息

﹡ＣＬＳＡ（０６８７７）中期虧損擴大至２９９８萬元

﹡和諧汽車（０３８３６）中期多賺６６﹒５％至３﹒９億元人民幣，不派息

﹡粵海制革（０１０５８）中期虧損收窄至３９９﹒５萬元，不派息



《公司資訊》﹡騰訊音樂據報擬推遲今年來港上市計劃

﹡ＥＳＲ（０１８２１）成立最新中國物流開發平台，投資規模可達４０億美

元

﹡平保（０２３１８）旗下人工智能診療系統為菲律賓疫情診斷和治療提供支

援

﹡招行（０３９６８）督促大業信托妥善解決信托利益的分配問題

﹡財華社（０８３１７）５８００萬元售灣仔商廈單位予公司主席勞玉儀

﹡登輝（０１６９２）今年產能增長目標為５０％，有信心下半年純利較上半

年佳

﹡順風潔能（０１１６５）今早起停牌，待發重大出售交易公告

﹡傳中信集團成為中國華融（０２７９９）控股股東，相關方案已獲國務院批

准

﹡匯控（００００５）以５﹒７５億美元收購新加坡安盛

﹡潤東汽車（０１３６５）與股份質押權人訂備忘錄，冀恢復股份買賣

﹡藥明巨諾（０２１２６）治療淋巴瘤新藥據悉申請批准並無實質性障礙

﹡耀才（０１４２８）資金由新經濟轉向價值股，料今年中概股表現遜色

﹡鑫苑服務（０１８９５）獲控股股東鑫苑地產４８００萬元人民幣借款

﹡華潤置地（０１１０９）７月總合同銷售金額按年減少４％

﹡電盈（００００８）與ＳＭＲＴ合作於新加坡地鐵實施軌道使用管理系統

﹡福耀玻璃（０３６０６）股東河仁慈善基金會擬減持２６００萬股Ａ股

﹡金陽新能源（０１１２１）終止根據一般授權認購可換股債券



《國企紅籌》﹡南航（０１０５５）７月客運力按年升２５﹒３％，貨運力降１﹒４％

﹡中國電力（０２３８０）與河南商丘簽合作協議，打造高質量低碳發展示範

縣域

﹡華潤電力（００８３６）７月附屬電廠售電量按年增加１９﹒５％

﹡中遠海發（０２８６６）建議註冊發行債務融資工具



《神州民企》﹡恆大地產（０３３３３）陷境內債再瀉１９％，還有三年到期債價已打五折

﹡華南城（０１６６８）趙立東辭任行政總裁職務；回購及註銷本金總額

８００﹒８萬美元之優先票據



《中國要聞》﹡７月原煤生產降３﹒３％進口煤增，發電量增９﹒６％

﹡內地７月工業增加值增６﹒４％低預期，年內最低增速

﹡內地７月社會消費品零售總額增８﹒５％，大幅低預期

﹡內地首７月房地產投資增１２﹒７％

﹡全國７月城鎮調查失業率５﹒１％，按月升０﹒１％

﹡首７月全國固定資產投資增１０﹒３％，略低預期

﹡首７月全國商品房銷售額增３０﹒７％

﹡統計局表示下半年中國經濟仍會保持穩定恢復態勢；７月原油生產平穩，天

然氣生產增速放緩；大宗商品價格上漲延續，加大保供穩價力度；主要宏觀

指標處合理區間，新能源車增長迅速；疫情多點散發和自然災害影響經濟恢

復不穩固；部分地區房價上漲比較明顯，堅持房住不炒；７月全國７０城商

品住宅售價同環比漲幅回落；汛情對河南經濟的影響可控，秋糧長勢正常；

回應教育政策對就業影響，統計局表示失業率統計未反映

﹡廣東促建築業高質發展，支持符合條件建築企業上市發債

﹡測算表示７月７０城新樓價格指數環比漲０﹒３％半年低

﹡天津發布高考新政，報名條件調整為「戶籍＋學籍」

﹡亞馬遜整治刷單中國賣家哀鴻遍野，深圳當局緊急開會

﹡寧波舟山港集裝箱吞吐量已超兩千萬標箱，創紀錄

﹡Ｂ站日活躍用戶超越優酷，成為國內第三大長視頻平台

﹡中汽協表示８月上旬重點企業汽車生產同比降３４％

﹡騰訊旗下絕地求生遊戲成為７月全球手遊暢銷榜冠軍

﹡全國碳市場首月交易價漲量縮

﹡兩周內兩名蔚來汽車駕駛人事故身亡

﹡蔚來員工私自接觸林文欽事故車輛，遭警方傳喚

﹡據報小米汽車總部落戶北京，並將在京建廠

﹡報告指截至６月末保本型理財產品存續額同比降逾九成

﹡小紅書傳再融資，估值將逾７８０億元

﹡上海中原表示８月上海二手房價格漲幅將進一步收窄

﹡上海浦東機場赴美留學排長隊，中美航班票價飛漲

﹡特斯拉上海工廠７月首次向歐洲出口Ｍｏｄｅｌ Ｙ

﹡人行提早一日縮量續做６０００億元ＭＬＦ，利率不變；分析指ＭＬＦ規模

超預期，保持流動性充裕的取向；本周五赴港發行兩期共２５０億元人民幣

央行票據

﹡大連樓市新政表示新房網簽滿５年後才可上市交易

﹡深圳７月二手住宅成交量暴跌八成，逾２０００中介離職

﹡華爾街英語內地業務傳破產，學費泡湯客戶組織維權

﹡據報華夏幸福信託產品逾期付息，代銷方招行受拖累

﹡警方通報「阿里女員工侵害」案：兩人涉嫌強制猥褻罪

﹡北京２０２５年前培育１０家以上氫能產業鏈龍頭企業

﹡外交部表示阿富汗局勢大變，留守當地中國公民均安全

﹡上海清算所周四起將推出外匯交易雙邊清算服務

﹡中法簽署機動車駕駛證免試互認換領協議

﹡因廣告表述不清楚，叮咚買菜被罰款２﹒５萬元

﹡上半年中國鋰離子電池出口額同比增８３﹒３％

﹡中移動退出，ＦＢ亞馬遜尋求美國批准其運營海底電纜

﹡部分日本官員戰敗日參拜靖國神社，中方提嚴正交涉



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７３％，報１６８５８﹒８點



《其他消息》﹡民陣宣布解散，約１６０萬元資產將捐贈予合適團體

﹡立法會大樓擴建料耗資１１﹒７億，２０２５年竣工

﹡鄭若驊同意法律團體應致力保持專業而非政治化

﹡譚耀宗稱不應利用遊行帶出其他政治目的及衝擊社會

﹡自由黨倡將金融界高層入境免檢安排擴至其他行業

﹡陳茂波再度委任１０名金融領導委員會委員

﹡「智方便」登記用戶突破８０萬，包括最多用戶使用「電子針卡」

﹡深股通額度全日用近４３億元，外資結束連續三日淨流出；滬股通額度全日

用逾５７億元，陸股通淨流入６２億

﹡東鐵屯馬線將軍澳線下周起增加班次，每周增４７０班

﹡金發局就為培養香港本地金融科技和ＥＳＧ人才提出政策建議

﹡旅發局推新一輪「賞你住」，名額２萬個

﹡電車公司宣布本周三為免費乘車日

﹡慶祝首間ＩＭＡＸ面世，嘉禾院線逢周三全線成人票價減至４０元

﹡眾安銀行推出每月免息提早７日出糧產品

﹡傳李澤楷旗下富衛集團最快９月啟動美國ＩＰＯ，籌最多３０億美元



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗輸入確診，其中一人已接種兩劑復必泰

﹡台灣新增８例本土確診，無新增死亡個案

﹡何栢良稱縮短打針者檢疫期欠穩妥，群體免疫或難出現

﹡政府收緊從１６個海外地區到港者檢疫要求，周五實施

﹡澳門周三日起解除關閉部分娛樂場所的措施

﹡田北辰稱２月打兩劑國藥疫苗：近日抗體已跌至邊緣

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