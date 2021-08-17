《運籌帷幄－梁業豪》資金於不同板塊間輪動

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均屬顯著向淡。大家應會留意到，近期港股表現反覆向淡；但於最後一個升浪中，好友顯

示了充足的反攻誠意。另一方面，於最後三個交易日內，市況的確明顯偏軟，卻仍未令短期局勢

從中性變回偏淡。按目前情況推測，若好友於本周內未能阻止短期局勢轉淡，本季後市將不容樂

觀。其實，最近好友的確曾經非常努力，將港股從低位托回相對地較高的水平。

然而，於大市錄得了可觀的升幅後，自然難免會引來獲利回吐沽盤。這屬於正常的市況發展

，只要跌幅不大，我們仍不能排除短期升浪可以延續的可能性。此外，期間資金於不同板塊間輪

動，升浪投資者如欲於反覆上落的市況成功圖利，須懂得適時換馬，將資金投放於強勢板塊的股

份上。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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