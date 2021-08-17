  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》資金於不同板塊間輪動

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則均屬顯著向淡。大家應會留意到，近期港股表現反覆向淡；但於最後一個升浪中，好友顯
示了充足的反攻誠意。另一方面，於最後三個交易日內，市況的確明顯偏軟，卻仍未令短期局勢
從中性變回偏淡。按目前情況推測，若好友於本周內未能阻止短期局勢轉淡，本季後市將不容樂
觀。其實，最近好友的確曾經非常努力，將港股從低位托回相對地較高的水平。
　　然而，於大市錄得了可觀的升幅後，自然難免會引來獲利回吐沽盤。這屬於正常的市況發展
，只要跌幅不大，我們仍不能排除短期升浪可以延續的可能性。此外，期間資金於不同板塊間輪
動，升浪投資者如欲於反覆上落的市況成功圖利，須懂得適時換馬，將資金投放於強勢板塊的股
份上。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/08/2021
《神州經脈》經濟數據降至年內低　提前縮量續做MLF　滬指微升
專訪16/08/2021
【專訪】陶冬：社融數據跌眼鏡　惟穩貨幣緊信用未變（有片）
生財有道16/08/2021
【笑傲缸湖】港股浮沉何去從？明燈指引大放送！
財經熱話16/08/2021
【久旱逢甘雨】加價助攻　水泥股再彈高　專家料海螺水泥仍有水位
財經熱話16/08/2021
【重拳監管】官媒稱對篡改歷史網遊零容忍 騰訊績前股價再下挫
FOCUS16/08/2021
【FOCUS】7月經濟波動發酵　有效需求不足待解
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金