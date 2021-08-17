《缸邊隨筆－石鏡泉》等拜登開腔遮醜

《缸邊隨筆》塔利班在８小時內攻佔了阿富汗首府喀布爾，為何速度會如此快？



《華爾街日報》寫道：在一周前塔利班並未佔領過阿富汗３４個省的省府，但現今已佔領了

大部分省府。



一周，就掌控了阿富汗大部分地區！共軍渡長江、攻國軍，都要部署了好幾個月，鄧小平圍

上海都圍了近六個月。



塔利班可以快成咁？



美軍於上月將喀布爾北的Ｂａｇｒａｍ空軍基地（美軍駐此逾２０年），交予阿富汗政府軍

去管衞，但阿富汗政府軍轉手便交了予塔利班！



＊美國出賣盟友＊



特朗普為急切於阿富汗撤軍，於去年跟塔利班簽了協議，表明美軍會全撤出阿富汗。吓！美

國不是跟阿富汗政府簽協議，而是跟美國２０年來打生打死的敵人塔利班簽協議？這是明明白白

的出賣了其所謂的盟友阿富汗政府，你是阿富汗的政府軍，會怎看？撐腰的美國，拍拍屁股走了

，他們可以有望去拿諾貝爾和平獎。阿富汗政府軍中的將軍、軍官、士兵，有甚麼可以拿？冚國

旗？唔好啦！當塔利班領袖講：「各塔利班官兵，要善待人民，要寬待投降的政府軍，因為我們

要執政，要建設國家。」



無論你信與不信，阿富汗政府軍就是不開火、不抵抗，所以塔利班才可一周內，全佔３４個

省的省府，８小時內開入，是開入，不是攻入，首都喀布爾，因為阿富汗總理和塔利班代表也簽

了和平移交管治權協議。



唯獨美國還是斯人「力撐」，撐甚麼？



約一個月前，拜登在美國回答記者時講，美國雖撒軍，但阿富汗不會落入塔利班手中，因為

阿富汗政府軍有３０萬，全部有優良美軍裝備，又有空軍，塔利班只得７﹒５萬士兵，故阿富汗

是不會落入塔利班手的。



拜登這個打臉的回應是因為美國的差勁情報分析。



六日前（即８月１１日），美國情報機構話喀布爾可能９０日後失守，但到８月１５日話喀

布爾會於７２小時失守，並叫美領館人員將機要文件銷毁。



但塔利班入駐喀布爾的時間，較美國最新情報的７２小時還要快。結果是：美國要與塔利班

講：「唔好搞我哋美領館呀！」。只要唔搞，日後美國可以對塔利班政權作援助！不是我老作。



拜登話會派５０００美軍回喀布爾保護美國使館人員安全撤退，不用啦！救援美軍未落地，

塔利班已入了喀布爾，但未聞市內有槍戰，看來真是「和平」撤退了。



阿富汗周邊的國家怎看塔利班這次回掌政權？



（１）中俄伊都怕阿富汗的散落恐怖分子（塔利班以外的），湧了入境，故日前中俄伊舉行

聯合反恐演習，打幾千炮，好過登廣告叫你咪過界。



（２）王毅已在天津會見美副國務卿舒曼的翌日，亦在天津見了塔利班代表，而該代表表明

，會保護中國在阿富汗的投資和人員。



（３）今時的塔利班似汲取了二十年前的過嚴執政，如一旦人民話可以由你執政啦，則中國

的一路，將會暢通。而中俄伊阿伊（伊朗、阿富汗、伊拉克）如再加埋敘利亞，則中亞地區會穩

。結果？是美國的安全大患（據布列津斯基的《大棋局》一書所言，詳見昨文「宏觀眼界──美

國想霸乜」）。



拜登怎為阿富汗的棚尾拉箱說項？



美國會否霸完？美元霸權又何時完？



阿富汗局勢，值得留意。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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