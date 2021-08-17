【水泥水嚟】內地加緊發專項債，需求增加水泥向上

《經濟通通訊社記者吳藹林１７日專訊》水泥股受累今年上半年煤價向上，股價已沉寂一段

時間，唯下半年隨著中國加速發債推進基建，擴充煤炭產能令煤價有望下滑、水泥股仍看高一線

。

中國為刺激經濟及振興高科技產業，在發布２０２１至２０２５年的第十四個五年計劃草案

中，提出將新型基礎設施建設定為重點項目之一，包括５Ｇ基地台建設、新能源汽車充電樁、大

數據中心、人工智慧（ＡＩ）等共７大技術領域。預料期內政府與民間合計將達１０﹒６萬億人

民幣，佔中國社會基礎設施投資約１０％。據中國銀行估算，預計２０２１年以後每年將投入近

２﹒４萬億人民幣。

美國國務卿布林肯在推廣上周獲參議院通過的近１萬美元基礎建設法案時稱，投資美國國內

基礎設施將保持和增強美國的全球競爭力與影響力，讓美國從實力地位開展外交。相信對中國政

府來說，新基建計劃同樣具備戰略意義。

內媒報道，今年中國預算投資規模是６１００億人民幣，而地方政府新增債券限額為４４７

００億人民幣。今年頭７個月全國新增地方政府債券約１８８３３億人民幣，意味著本月至年底

共有約２﹒６萬億人民幣地方政府債券準備發行。首７個月一般債發行進度達到６４％，但專項

債發行進度僅３７％，今年財政部放寬了專項債的發行時間限制，內媒引述中部省份某地市財政

局人士稱，在預留１２月發債額度後，剩餘新增專項債額度需在９月發行完畢，棚改及收費公路

項目要求在９月份發行，有助於穩定下半年基建投資增速。



＊煤炭產能料增，水泥製造成本降＊



水泥原料主要是石灰石、黏土、煤炭等，其中煤炭佔水泥成本約四成。受到中國對澳洲的進

限制影響，內蒙古開展煤炭資源領域違規違法問題專項整治，區內產量明顯下降，由今年初起，

煤價大幅上漲，拖累水泥股節節下挫。

本月初，發改委等三部門聯合印發通知，要求對煤礦產能核增實行產能置換承諾，市場料將

進一步加快內地煤炭優質產能釋放，大幅提高市場煤炭供應能力。並要求內蒙古、山西、陝西、

寧夏、新疆等５省區對１５座處於停產狀態的煤礦辦理延期手續，同意聯合試運轉時間再延長一

年，該１５座煤礦已全部復產，產能每年４３５０萬噸。需求方面，夏季用煤高峰期已近尾聲，

雖然現時煤價繼續走高，但預計後期隨中煤炭產能陸續釋放，產量繼續增加下，動力煤漲勢難以

持續。



＊河南省水災炒重建，水泥價升板塊利好＊



河南省上月中旬開始爆發水災，截至８月９日，此輪強降雨造成全省１５０個縣１６６４個

鄉鎮１４８１﹒４萬人受災；房屋倒塌３５３２５戶９９３１２間、嚴重損壞５３５３５戶１６

４９２３間、一般損壞２０９４６５戶６６４２７９間；直接經濟損失高達１３３７﹒１５億元

人民幣。

若想炒作河南省災後重建概念，天瑞水泥（０１２５２）和中國建材（０３３２３）為首選

，前者主要營業地點位於河南，去年財報顯示其收益有逾７５﹒７％來自中國中部；後者旗下中

國聯合水泥與河南投資集團在６月成立合營公司，該公司擁有每年３０００萬噸熟料、４０００

萬噸水泥、２０００萬方商品混凝土、１億噸骨料的產能，將成為河南省規模最大的建材集團。

港股成交額較大的有海螺水泥（００９１４）和華潤水泥（０１３１３），前者收益主要來

自中部區域，主要包括安徽、江西及湖南等；其次是東部區域主要包括江蘇、浙江、上海、福建

及山東等；潤泥業務主要覆蓋南部地區，如廣東、廣西、福建等。近期中國內地個別地區雖然下

雨或防疫措施收緊影響工程進度，但水泥業的熟料生產線將陸續實行錯峰生產、限電、需求增加

，多個地方水泥價格上升，本月全國水泥價格指數已上升逾４﹒３％，升勢主要在中南和西南地

區，海螺水泥料較為受惠。

水泥股的上升周期較長，可以有一年半至兩年，現價計海螺水泥離上年８月初的前頂位有４

０％潛在上升空間，華潤水泥離上年９月中的前頂位有５５％潛在上升空間，海螺水泥現價市盈

率近５﹒５倍，預期息率５﹒６％；華潤水泥現價市盈率逾６﹒１倍，預期息率近８％。反映海

螺水泥盈利能力較佳，華潤水泥較適合收息族投資。

