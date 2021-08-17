《專家之言－李偉傑》內地憧憬幣策寬鬆利股市，港股憂監管續受壓

《專家之言》內地剛公布主要經濟「三頭馬車」７月份數據表現，７月工業增加值增長

６﹒４％，低於預期的７﹒８％增速。另外，７月社會消費品零售總額增長８﹒５％，大幅低於

預期增長１１﹒５％，比６月份回落３﹒６％為今年最低水平，同時首七個月全國固定資產投資

增長１０﹒３％，略低於預期增長１１﹒３％，相反首七個月全國商品房銷售額增長３０﹒７％

，見數據公布消費、固定投資和工業增加值表現雖然與預期有少許落差，但數據公布後內地股市

不跌反升，相信在於市場期望經濟數據未如理想，貨幣政策有望維持寬鬆或加大寬鬆，雖然上證

指數仍維持在３５００點水平見不俗支持，但港股走勢仍憂慮政策監管繼續受壓。



＊官媒指對篡改歷史網遊零容忍，人大審議個人信息保障法案＊



官媒《央廣網》最新評論文章指出，要對肆意篡改歷史的網絡遊戲「零容忍」，除了手遊股

應聲下跌外，科技股板塊亦憂慮監管層面擴散，近期仍處於反覆向下形態，因此暫時科技股面對

住監管壓力加大下，加上１３屆全國人大常委會第３０次會議將於８月１７日至８月２０日在北

京舉行，早前記者招待會已表示將提請常委會審議的個人信息保障法案三審稿進一步完善個人信

息處理規則，特別是對應用程序（ＡＰＰ）過度收集個人信息、「大數據殺熟」等作出針對性規

範，現階段仍維持區間上落，相信本季度走勢仍呈現膠著狀態。



＊傳統周期性股份表現亮麗，英美疫情反彈持續影響不變＊



相反傳統周期性股份表現更為亮麗，先有中資電訊股打開中期業績理想一幕，盈利表現有如

市場預期外，最重要每月付費用戶（ＡＲＰＵ）在５Ｇ用戶持續攀升下，終於回復增長，加上派

息見逐步增加，股價吸引力自然提升。此外，近期金融類股份亦逐步見資金投放，除了未有受政

策干預外，亦憧憬美國在高通脹情況下，今年將公布或執行縮減買債規模，以及明年加息，近期

獲得資金支持。但近日環球疫情在變種病毒擴散，以及封城措施取消後，美國及英國等地疫情明

顯反彈，雖然已經與疫情共存超過一年半，帶來的震盪性不及最初嚴重，但持續性的影響暫時仍

未能改變，預料港股暫時在２５８００點見初步支持，上方阻力位置維持在２６８００點至

２７０００點水平。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有

於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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