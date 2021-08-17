藥明騰訊急跌，港股隨Ａ股走弱跌１８６點穿兩萬六關

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，而道指及標普再創新高，而科技

股則拖累納指。Ａ股反覆偏軟下，港股三連跌後今早再下試兩萬六關，重磅股近乎全線向下，國

家市場監管總局近日就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見，其中提出，經營者不得利用

數據、算法等技術手段，通過影響用戶選擇或實施流量劫持，騰訊（００７００）一度跌近４％

，阿里（０９９８８）跌近３％，加上藥明（０２２６９）插低逾６％領跌，兩股合共拖低大市

逾１１０點，恆指跌穿兩萬六，最低見過２５９８９，現時，恆生指數報２５９９５，跌１８６

點或跌０﹒７１％，主板成交６６８﹒８７億元。國企指數報９１８０，跌８４點或跌０﹒９１

％。恆生科技指數報６３３９，跌８１點或跌１﹒２６％。

內地股市走軟，上證綜合指數報３５００，跌１６點或跌０﹒４８％，成交３２０８﹒５２

億元人民幣。深證成份指數報１４６２５，跌６８點或跌０﹒４７％，成交４２４０﹒６６億元

人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌３﹒６６％，報４３７﹒２元；美團（０３６９０）跌

１﹒４５％，報２１８﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒６６％，報１７５﹒６元；匯控

（００００５）跌０﹒７９％，報４４元；港交所（００３８８）跌２﹒２５％，報４７８﹒２

元；友邦（０１２９９）升２﹒８７％，報９６﹒７元。



表列十大跌幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明 （０２２６９） １１３﹒４０元 跌６﹒２８％

安踏 （０２０２０） １６２﹒９０元 跌４﹒０１％

海底撈 （０６８６２） ２９﹒７５元 跌３﹒８８％

騰訊 （００７００） ４３７﹒４０元 跌３﹒６１％

阿里巴巴 （０９９８８） １７５﹒６０元 跌２﹒６６％

銀娛 （０００２７） ４８﹒０５元 跌２﹒２４％

港交所 （００３８８） ４７８﹒００元 跌２﹒２９％

碧桂園服務（０６０９８） ６０﹒１５元 跌１﹒９６％

百威亞太 （０１８７６） ２０﹒９５元 跌１﹒８７％

中海油 （００８８３） ８﹒１２元 跌１﹒６９％

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（ｐｌ）

