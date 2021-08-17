內地官方法規徵求意見，科技股急瀉拖累大市，恒指現挫５０６點

《經濟通通訊社１７日專訊》恆指今早開市早段曾升１２０點，之後走勢反覆，午市後失守
２６０００點關口，低見２５６６１點。
市監局近日就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見，其中提出，經營者不得利用數據
、算法等技術手段，通過影響用戶選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為
，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行。
經營者不得直接、組織或者通過第三方，在短期內與競爭對手發生高頻次交易或者給予好評
等，觸發平台的反刷單懲罰機制，減少該競爭對手的交易機會。不得實施「二選一」行為，妨礙
、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務的正常運行，擾亂市場公平競爭秩序。
多隻科技股跌勢不止，午市後跌幅擴大，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌８﹒６５％，報５１２
元，暫連跌５日，累計跌幅２１﹒８３％。騰訊（００７００）跌４﹒３２％，報４３４﹒２元
，暫連跌５日，累計跌幅１０﹒７％。快手（０１０２４）跌３﹒０８％，報７２﹒３５元，暫
連跌５日，累計跌幅１４﹒８８％。美團（０３６９０）跌４﹒０７％，報２１２﹒４元，暫連
跌５日，累計跌幅１１﹒１３％。
現時，恆生指數報２５６７４，跌５０６點或跌１﹒９３％，主板成交１０３８﹒８６億元
。國企指數報９０３６，跌２２８點或跌２﹒４７％。恆生科技指數報６１９１，跌２２８點或
跌３﹒５６％。
即月期指新報２５６２６，跌４６２點，低水４９點。即月國指期貨報９０２８，跌２２１
點，低水９點。即月科指期貨新報６１９８，跌１７６點，高水５點。
上證綜合指數報３４５２，跌６４點或跌１﹒８４％，成交４４７４﹒９１億元人民幣。
深證成份指數報１４３８６，跌３０７點或跌２﹒０９％，成交５７９２﹒１０億元人民幣
。
表列科技股相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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嗶哩嗶哩（０９６２６） ５１２﹒００元 跌８﹒６５％
騰訊（００７００） ４３４﹒２０元 跌４﹒３２％
快手（０１０２４） ７２﹒３５元 跌３﹒０８％
美團（０３６９０） ２１２﹒４０元 跌４﹒０７％
京東集團（０９６１８） ２４６﹒６０元 跌６﹒４５％
萬國數據（０９６９８） ５３﹒７５元 跌４﹒３６％
百度（０９８８８） １３７﹒４０元 跌６﹒３４％
阿里巴巴（０９９８８） １７１﹒７０元 跌４﹒８２％
網易（０９９９９） １２８﹒００元 跌６﹒１６％
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（ｌｃ）
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