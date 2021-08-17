【績後反彈】微盟早市獲逾億資金淨掃貨，惟黃師傅籲弱勢股勿加注

《經濟通通訊社記者梁凱菱１７日報道》微盟集團（２０１３），一隻眾所周知的弱勢股。

昨（１６日）晚公布中期業績，虧損擴大至５﹒６億元人民幣，大摩隨即狠削４０％目標價，惟

資金仍然追入微盟！據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至今早１１時０７分，微盟的買家主要來

自普通大戶，暫獲逾１億元資金淨掃貨，難道有轉勢跡象？不過，專家建議勿加注，持貨者只宜

按兵不動，觀察其反彈動力！



＊普通大戶比中戶入市態度更進取！＊



微盟今早輕微高開後一度轉跌，最多挫近２％，低見９﹒８元。不過，買家隨即入市吸納，

刺激股價一度倒升７％，高見１０﹒７元，惟仍未升破上周三（１１日）高位，即前短期升浪頂

１１﹒３２元。

話雖如此，微盟的資金流向仍然可觀。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至今早１１時０７

分，微盟獲約１﹒０２億元資金淨主動買入，已佔成交金額近２９％，規模不容看輕；亦是現貨

主板市場上，資金淨主動買入第七大個股。

只計微盟的標準自動對盤、即撇取競價交易及屬同一經紀的兩邊客交易，非散戶，意即單宗

成交金額１００萬或上的主動買沽比率達６８：３２，配合股價升勢，加權平均價約１０﹒３１

元。若只計單宗成交金額２００萬或上的主動買沽比率更高達８７：１３，反映這批普通大戶的

入市態度更為進取，加權平均價亦較高，約為１０﹒３３元。由於非散戶及普通大戶買家的買盤

動力強勁，日中低位９﹒８元暫已成為即市重要支持位；據《經濟通ＨＶ２報價系統》的資金流

向功能，即市好淡分水嶺更可上移至１０﹒２元。



＊中期收入增速強勁多項倍增，大摩料股價充分反映負面因素＊



單從微盟中期成績表的「大數」，表現明明未如理想。除上述提及的虧損擴大外，若剔除Ｓ

ａａＳ破壞事件，經營虧損亦擴大至近１﹒９５億元人民幣，擴大幅度達３﹒８２倍，主要受累

於研發開支大增２﹒３９倍。何以資金仍追入微盟？或許與收入理想有關！

微盟中期收入１３﹒８３億元，按年增４４﹒５％；數字商業收入更增１﹒０８倍至９﹒５

９億元。其中，反映ＳａａＳ業務的訂閱解決方案收入為５﹒５０億元，增長１﹒５９倍！收入

增長強勁，連大行亦讚好！

大摩表示，微盟上半年收入跑贏全年指引，主要受惠於客戶穩定增長、強勁每用戶平均收入

（ＡＲＰＵ）上升、以及毛利率穩定所帶動。微盟期內整體經調整毛利率由４９％提升至５５﹒

４％。大摩又提到，雖然微盟進取的投資策略影響盈利，惟相信市場對其基本面的憂慮已在股價

上充分反映，料有上升空間，維持「增持」評級，惟目標價由２５元削至１５元。



＊兩大因素決定微盟是否真正轉勢＊



事實上，微盟股價自２月中旬錄得的歷史高位３３﹒５元，一度腰斬近７６％，最低只見８

﹒２元，實在令持貨者心酸，未持貨者眼紅！不過，有「黃師傅」之稱的輝立證券董事黃瑋傑認

為，要股價真正轉勢，需要兩大因素配合！

他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，微盟

何時虧損收窄，甚至轉虧為盈，為微盟見曙光的重要因素，而市場對ＳａａＳ板塊的興趣及熱衷

程度亦同樣重要！雖然微盟中期收入增長近４５％，令市銷率亦有所下降，但要估值重新修復，

則要視乎成交量及ＲＳＩ在股價回升時是否配合升勢。

參考日線圖，微盟成交量的確有增加，目前已有近３９５６萬股成交，超越上日的近２５１

２萬股。不過，以黃師傅慣用的９天ＲＳＩ看，現時回升至４７水平，但仍未企穩於５０之上，

上升動力有待觀察。

畢竟微盟仍屬弱勢股，黃師傅強調，不會建議不論未持貨者欲買入「撈底」博反彈，還是坐

艇者欲加注溝淡成本，因為「寧買『當紅炸子雞』，亦不買博鹹魚翻生的『鹹魚』」，持貨者宜

按兵不動，再觀望股價反彈至前高位１１﹒３２元時，其他技術指標如成交量及ＲＳＩ的水平是

否仍然利好，再定去留。

