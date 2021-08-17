【企業盈喜】興達國際（１８９９）料半年盈利增長最少１００％

《經濟通通訊社１７日專訊》興達國際（０１８９９）公布截至今年６月底止六個月未經審

核綜合管理帳目，預期公司擁有人應佔淨溢利不低於２﹒０８億人民幣，增長不低於１００％，

主要由於集團產品的銷量及平均售價增加，導致收益及毛利增加。然而，考慮到公司截至

２０２０年６月底止六個月的中期業績的可能過往期間調整，實際增幅可能低於上述百分比。

該公司預期８月３０日公布業績。（ｅｃ）



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