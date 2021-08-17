【企業盈警】陽光油砂料年度收入續較低水平，淨虧損有所改善

《經濟通通訊社１７日專訊》陽光油砂（０２０１２）公布，由於國際原油價格大幅下滑，

並考慮到公司生產設備和道路需要維修，公司曾於去年３月３１日宣布臨時停產９０天，再加上

加拿大爆發新冠肺炎，最初估計的９０天是當時預計建基於（ｉ）新冠肺炎將會短期受控和油價

的很快恢復；以及（ｉｉ）修復工作可以同年夏季完成。隨後，上述外在因素持續影響，導致公

司復產計劃延期，這些因素或事件包括：（１）新冠肺炎持續在加拿大數度傳播和捲土重來，阿

爾伯塔省或卡爾加里政府最近在今年５月至６月再次宣布地方進入緊急狀態，採取了各種措施，

包括城市封鎖、隔離要求、要求人們在家工作等。因此，這個主要的影響是：許多與維修相關的

服務供應商沒有重新啟動或完全恢復其服務活動，並且服務訂單積壓。因此，公司未能製定維修

及復產計劃。再者，公司的項目是處於非常偏遠的地區，運營團隊也是來自不同省份地區，而項

目的運營是需要完整的團隊日夜輪替２４ 小時持續運作，所以如果團隊裡即便是有小部分員工

需要在家工作或者是供應 商因為疫情關係未能回復正常運作或未能配送運營所需用品物資也會

影響項目運作和重啟計劃。

目前，陽光油砂生產活動經已暫停。而勞動安排和設施維持的工作仍在運行。公司亦與潛在

的商業客戶持續進行聯絡。在等待復產計劃開始的同時，運營團隊目前正在（ｉ）積極與服務供

應商聯絡，解他們的空檔╲期並討論可行的維修步驟；（ｉｉ）採取措施進一步降低成本，以便

在恢復運營時，本公司的盈利能力和現 金流量達至更好狀況。這些包括例如：與項目工地附近

的新客戶協商以降低運輸成本，實施流程，以改進減少能源消耗等。

在財務影響方面，管理層估計今年的收入將維持在較低水平，然而，與停產前相比，淨虧損

狀況實際上有所改善，原因是油價在暫時停產前已經因為疫情衝擊石油需求而嚴重受創並跌至歷

史低位。資產減值方面，公司已於２０１９年曾作出資產減值，今年管理層尚未進行年度減值評

估，以確定是否需要進一步減值。然而，基於目前的油價水平，且公司的石油儲量水平沒有顯著

變化，預計今年度不會有任何重大的資產減值。目前，公司無可供出售的存貨。管理層預計一旦

恢復生產，它將再次開始記錄收入。（ｅｃ）

