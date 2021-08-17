《盤後部署》Ａ股勢弱且科技股欲探底，料港股大機會下探二萬五

《經濟通通訊社１７日專訊》美股三大指數升跌不一，而道指及標普再創新高，惟恆指低開

４３點報２６１３７點。隨後市監局近日就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見，新經濟

股拖低大市，且見港交所（００３８８）、賭股、消費股走低，加上Ａ股繼續回吐，恆指本日最

低曾見２５６１５點挫５６６點。最終港股報２５７４５點，跌４３５點或跌１﹒６６％，主板

成交１６６１﹒４９億元。國企指數報９０５７點，跌２０７點或跌２﹒２４％。恆生科技指數

報６２１８點，跌２０１點或跌３﹒１３％。

Ａ股走低。上證綜合指數報３４４６點，跌７０點或跌２﹒００％，成交５７０４﹒３１億

元人民幣。深證成份指數報１４３５０點，跌３４３點或跌２﹒３３％，成交７３７９﹒００億

元人民幣。



＊北水連續第四日錄得淨流出＊



本日港股急挫４３５點。筆者繼續對後市看法偏淡，原因有四。

首先，筆者先前已提到，只要新經濟股繼續捱沽，後市大機會繼續調整，此觀點似乎大機會

兌現。先見內地市監局近日就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見，繼續打擊新經濟股氣

氛；且見ＡＴＭ繼續齊齊急挫，當中阿里巴巴（０９９８８）已先行破底，騰訊（００７００）

及美團（０３６９０）再度下試７月尾的底部，形勢不容樂觀。

其二，北水已連續四日錄得淨流出，新經濟股繼續為其主要沽貨對象，現階段不建議大家「

接飛刀」。

其三，Ａ股氣氛同樣轉差。創業板最能反映Ａ股市場氣氛，但見相關醫療股、新能源股、汽

車股、半導體股等強勢急挫，料有資金於高位獲利。惟近期港股有跟跌不跟升趨勢，若Ａ股調整

持續，弱勢的港股甚至可能跌幅更大。

其四，市場寬度續呈疲態。港股股價高於５０天線比率仍低於４０％，且本日港股升跌比例

為２３比７７。技術走勢方面，本日出現大陰燭且成交增多，屬利淡後市訊號，料再度下試二萬

五關的機會非常高。（ｋｓ）

