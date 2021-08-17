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即市新聞

17/08/2021 17:46

《台股攻略－黃振宇》連跌穿兩個關口，台股失守１６７００點水平

　　《台股攻略》台股已連跌九個交易日，今日（１７日）加權指數跌勢持續，開市後大市持續
震盪，午市過後跌勢更擴大，最終收１６６６１點，大跌１９７點，成交金額縮減至２９５５億
元（新台幣．下同），創今年３月１５日以來新低。
　　電子權值股持續弱勢，沽壓沉重，台積電收５８０元，跌０﹒７％；鴻海收１０６﹒５０元
，跌０﹒９％；聯發科收８８０元，跌２﹒３％；台達電跌勢沉重，收２６２元，跌幅超過６％
，而日月光投控、矽力─ＫＹ、聯電、聯詠、瑞昱及國巨亦表現慘淡，跌１﹒８％至４﹒４％；
大立光則逆市造好，收２６９５元，升０﹒８％。鋼鐵股今日成為大市最弱板塊，鋼鐵指數跌近
５％，雖然威致７月盈利表現創新高，惟不敵獲利沽壓，以跌停價４８﹒６０元收市。高興昌同
樣跌停，收２４﹒５５元；燁興收２６﹒０５元，跌９﹒７％，接近跌停。其餘相關股份跌勢亦
沉重，燁輝、第一銅、春雨、盛餘、佳大、中鴻、彰源、官田鋼及聚亨跌幅達６％至８％不等。
金融股今日奮力撐市，京城銀及富邦金升超過２％，分別收４１﹒８５元及７８﹒２０元；永豐
金、安泰銀及兆豐金亦升超過１％收市，而上海商銀、玉山金及中信金亦升近１％。
　　台股連跌多個交易日，加上成交金額跌至３０００億元以下，往後走勢不容樂觀，相信大市
短期仍未見底。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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