《窩輪豪情－梁業豪》你的投資組合跑贏大市嗎？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、電

訊業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為創科實業

（００６６９）、友邦保險（０１２９９）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選閱文集團（００７７２）、港燈（０２６３８）與百度（０９８８８）。

以去年１２月３１日收市位計，今早（１７日）１０：３０ａｍ恆指錄得累積跌幅

４﹒０１５％。換言之，若大家的中長線投資組合現時錄得小於此幅度的跌幅，表現其實是及格

的。事實上，於過去８個多月內成功於港股市場內獲利，並不容易。當然，個別投資者會將全部

資金投放於一、兩隻股票身上，幸運地錄得佳績；然而，這類不理會資金管理的投資方式並不值

得鼓勵，亦非屬於較為審慎的組合應市形式。今早港股的沽壓依然不輕，市況所見，不少好友已

轉作觀望。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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