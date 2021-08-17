《談國論企－黎偉成》經濟提質莫憂７月份略放緩

《談國論企》中國經濟多個主項於２０２１年７月份的同比增長無疑有所放緩，毋須過憂之

因乃此為傳統季節性的情況，更重要的是高技術製造業、裝備製造業和高素質服務業的生產、投

資，保持相當快迅的成長，絕非境內外悲情者劣想之差。相信中國可做到對新冠肺炎ＣＯＶＩＤ

－１９惡疫各類變種病毒之「外防輸入」和「內防擴散」，更能力抗美國之圍堵甚至攬炒，該可

確保國民經濟維持穩中有進的發展態勢。



＊醫療衛生增投高技術製造業發展更快＊



即使中國國家統計局所發布的最新數據，顯示多個主要項目於２０２１年７月份的同比增長

皆有所放緩，惟仍然值得有良性和正面憧憬之處，重點有：

惹人注目的，是（一）中國政府堅持持續鞏固疫情防控的政策，以確保經濟穩定恢復的良性

成困，故與醫療醫藥有密切關係的行業的生產和固定資產投資，有相當明顯的增長和擴大，其中

（Ｉ）全國固定資產投資（不含農戶）中的高技術產業和高技術服務業的固投，有十分重大的發

展，如（ｉ）高技術製造業固投於２０２１年７月份同比增長２０﹒７％，其中醫療儀器設備及

儀器儀表的固投同比增３４﹒７％。

加上（ＩＩ）社會領域中的衛生項目固投，於７月份的同比增長１３﹒１％，兩年均增

１０﹒９％，乃上半年分別同比增３５﹒５％和兩年均增２４﹒９％的基礎底下之相對快增，反

映中國把社會衛生的投資和建設，配合醫療醫藥，作為現時以至今後防控惡疫其中十分重要組成

部分。因只有清零，才可以確保人民的生命和健康，而這當然是要強化醫治能加和效應。

凡此，可見中國在防控惡疫取效，和力促復工復產復商復市的政策，使整體國民經濟持續穩

定恢復，仍不敢稍為掉以輕心，因病毒不斷變種特別是來自印度Ｄｅｌｔａ的毒株Ｌ４５２Ｒ和

再變種Ｄｅｌｔａ Ｐｌｕｓ在世界各地擴散甚至肆虐，更麻煩者為其他變種病毒亦蠢蠢欲爆，

故中國鼓勵醫療醫藥行業加大固投，很有預見性和前瞻性，此舉可為本國和世界福祉發揮重要的

力量和貢獻。

重申我之見：中國在清零的同時，應加強投資研發治療惡疫甚至建立免疫系統，為中國人民

、全世界人民的生命健康的福祉，作出重大的貢獻。

至於（乙）國民經濟的發展，仍然以穩中有進的基調為主，而（一）「有進」者，就是持續

不斷的提升高技術製造業的固投，遂使相關行業的生產有相當快速的增長，包括（１）在增加值

方面，高技術製造業的增加值於２０２１年７月份同比增長１５﹒６％，兩年均增亦有

１２﹒７％之普，在傳統淡季，已為相當良佳的表現。為其是此數於半年同比增長２２﹒６％，

兩年均增為１３﹒２％，就更為難得。

和（２）產量，亦每見高技術製造業有明顯的增長，如新能源汽車的產量同比飆升１﹒６２

倍，工業機器人上升４２﹒３％，集成電路增加４１﹒３％。



＊就業情況改善可促消費及服務需求續轉殷＊



更重要的，是國家統計局特別提到的新篇（３）全國規模以上工業在滿足基本消費產品，增

速較高，如家用煤氣熱水器同比增產１３﹒９％、飲料增１０﹒１％、化學？維增９﹒３％。

基本消費產品較快生產，乃須支持（二）社會消費品零售，總額於２０２１年７月份達

３﹒４９２５萬億元，同比增８﹒５％和兩年均增３﹒６％，其中實物商品網上零售額於１－７

月份累計達５﹒８１３萬億元，同比增長１７﹒６％，於整體零售額佔比達２３﹒６％。

及（三）全國服務業，生產指數於２０２１年７月份同比增長７﹒８％，兩年均增５﹒６％

。

要指出（三）就業情況不斷改善：全國城鎮新增就業於２０２１年１－７月份增加８２２萬

人，達致全年目標７４﹒７％，而１－６ｂ份為６９８份和達致全年目標約６３﹒５％，而全國

城鎮調查失業率於７月份達５﹒１％，高於６月份持平於５月份的５％。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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