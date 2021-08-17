《異動股》友邦保險高開近３％，純利按年升４７﹒７％增派息

《經濟通通訊社１７日專訊》友邦（０１２９９）升２﹒６６％，報９６﹒５元，破五十天

（９４﹒８９７元）、百天線（９６﹒３１３元），成交約３４７萬股，涉資３﹒３１億元。現

價計暫連升三日，累計升幅５﹒４１％。

友邦公布截至今年６月底止中期業績，期內純利３２﹒４５億美元按年升４７﹒７％。稅後

營運溢利上升５％至３１﹒８２億美元。中期股息上升８﹒６％至每股３８﹒００港仙。

上半年新業務表現方面，新業務價值增長２２％至１８﹒１４億美元，按實質匯率計按年升

２９％，勝增長２１％的預估。年化新保費增加１３％至３０﹒６０億美元，新業務價值利潤率

增加４﹒２個百分點至５９％。公司指除香港外，所有報告分部的新業務價值均超出疫前水平。

中國新業務價值增長１５％，若按相同基準計算，增長達２０％；香港業務上半年錄得１６％的

新業務價值增長，整體新業務價值增長２％。

現時，恆生指數報２６１３７，跌４３點或跌０﹒１７％，主板成交２８﹒８０億元。國企

指數報９２２８，跌３６點或跌０﹒４０％。恆生科技指數報６３６７，跌５２點或跌０﹒８２

％。

即月期指新報２６０９６，升８點，低水４２點。即月國指期貨報９２１２，跌３７點，低

水１６點。即月科指期貨新報６３３８，跌３６點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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友邦 （０１２９９） ９６﹒５０元 升２﹒６６％

宏利 （００９４５） １５６﹒４０元 無升跌

中國太平（００９６６） １１﹒７８元 升０﹒６８％

新保 （０１３３６） ２２﹒７５元 升０﹒４４％



人保 （０１３３９） ２﹒４５元 跌０﹒４１％

平保 （０２３１８） ６８﹒１０元 跌０﹒５１％

財險 （０２３２８） ６﹒８７元 無升跌

太保 （０２６０１） ２２﹒９０元 跌０﹒４３％

國壽 （０２６２８） １３﹒２０元 升０﹒６１％

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（ｎｓ）

