《異動股》舜宇跌逾４％，中期手機攝像模組銷售單價下降幅度大

《經濟通通訊社１７日專訊》舜宇（０２３８２）跌４﹒０６％，報２０７﹒８元，最低見

過２０５元創兩個月低，成交約５５萬股，涉資１﹒１６億元，暫為表現最差藍籌。現價計暫連

跌兩日，累計跌幅６﹒４％。

舜宇光學截至６月３０日止中期純利按年增長５３﹒６３％，至２６﹒８８億元人民幣，每

股盈利２﹒４５９２元，不派中期股息。

該集團指，收入約１９８﹒３３億元人民幣，升５﹒１％，增長主因三大主要產品即手機鏡

頭、車載鏡頭和手機攝像模組出貨量較去年同期皆獲得增長，但受智能手機市場格局變化及高端

機型銷量不佳影響，手機攝像模組平均銷售單價較去年同期下降幅度較大，部分抵銷出貨量增加

所帶來的收入增長。毛利約４９﹒４６億元人民幣，較去年同期上升約３４﹒５％。毛利率則約

２４﹒９％，較去年同期上升約５﹒４個百分點，主因受益於生產線流程優化及自動化水平提升

帶來的生產效率提高及生產成本下降，手機攝像模組的毛利率較去年同期明顯上升。

現時，恆生指數報２６０７５，跌１０６點或跌０﹒４１％，主板成交９９﹒０１億元。國

企指數報９１９５，跌６９點或跌０﹒７６％。恆生科技指數報６３１５，跌１０４點或跌１﹒

６２％。

即月期指新報２６０２６，跌６２點，低水４９點。即月國指期貨報９１８０，跌６９點，

低水１５點。即月科指期貨新報６３１２，跌６２點，高水１點。

上證綜合指數報３５１１，跌５點或跌０﹒１６％，成交４７２﹒３９億元人民幣。深證成

份指數報１４６７６，跌１７點或跌０﹒１２％，成交６６９﹒９４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇 （０２３８２） ２０７﹒８０元 跌４﹒０６％

賽晶 （００５８０） ３﹒８２元 跌１﹒０４％

理士 （００８４２） １﹒１４元 升０﹒８８％

高偉電子（０１４１５） ４﹒７９元 升１﹒０５％

丘鈦 （０１４７８） １２﹒６４元 跌０﹒３２％

威勝 （０３３９３） ２﹒９６元 跌１﹒９９％

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（ｎｓ）

