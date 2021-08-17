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即市新聞

17/08/2021 09:43

《異動股》舜宇跌逾４％，中期手機攝像模組銷售單價下降幅度大

　　《經濟通通訊社１７日專訊》舜宇（０２３８２）跌４﹒０６％，報２０７﹒８元，最低見
過２０５元創兩個月低，成交約５５萬股，涉資１﹒１６億元，暫為表現最差藍籌。現價計暫連
跌兩日，累計跌幅６﹒４％。
　　舜宇光學截至６月３０日止中期純利按年增長５３﹒６３％，至２６﹒８８億元人民幣，每
股盈利２﹒４５９２元，不派中期股息。
　　該集團指，收入約１９８﹒３３億元人民幣，升５﹒１％，增長主因三大主要產品即手機鏡
頭、車載鏡頭和手機攝像模組出貨量較去年同期皆獲得增長，但受智能手機市場格局變化及高端
機型銷量不佳影響，手機攝像模組平均銷售單價較去年同期下降幅度較大，部分抵銷出貨量增加
所帶來的收入增長。毛利約４９﹒４６億元人民幣，較去年同期上升約３４﹒５％。毛利率則約
２４﹒９％，較去年同期上升約５﹒４個百分點，主因受益於生產線流程優化及自動化水平提升
帶來的生產效率提高及生產成本下降，手機攝像模組的毛利率較去年同期明顯上升。
　　現時，恆生指數報２６０７５，跌１０６點或跌０﹒４１％，主板成交９９﹒０１億元。國
企指數報９１９５，跌６９點或跌０﹒７６％。恆生科技指數報６３１５，跌１０４點或跌１﹒
６２％。
　　即月期指新報２６０２６，跌６２點，低水４９點。即月國指期貨報９１８０，跌６９點，
低水１５點。即月科指期貨新報６３１２，跌６２點，高水１點。
　　上證綜合指數報３５１１，跌５點或跌０﹒１６％，成交４７２﹒３９億元人民幣。深證成
份指數報１４６７６，跌１７點或跌０﹒１２％，成交６６９﹒９４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇　　（０２３８２）　２０７﹒８０元　　　跌４﹒０６％
　　賽晶　　（００５８０）　　　３﹒８２元　　　跌１﹒０４％
　　理士　　（００８４２）　　　１﹒１４元　　　升０﹒８８％
　　高偉電子（０１４１５）　　　４﹒７９元　　　升１﹒０５％
　　丘鈦　　（０１４７８）　　１２﹒６４元　　　跌０﹒３２％
　　威勝　　（０３３９３）　　　２﹒９６元　　　跌１﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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