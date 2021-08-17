【北水炒Ｄ乜】淨流出２２﹒３億人幣，買舜宇沽藥明

《經濟通通訊社１７日專訊》恆指低開４３點，報２６１３７點。最高升７７點報２６２５

８點，最低跌５６６點報２５６１５點。恆指收報２５７４５點，跌４３５點或１﹒６６％。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是舜宇光學

科技（０２３８２）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是藥

明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）。

主板成交１６６１﹒４９億元增加２４﹒１％。其中港股通成交４０２﹒６億元，佔總成交

２４﹒２％。



＊舜宇績優惟大行保守＊



舜宇光學公布，截至６月３０日止中期純利按年增長５３﹒６３％，至２６﹒８８億元（人

民幣．下同）；收入升５﹒１％至約１９８﹒３３億元。毛利約４９﹒４６億元，較去年同期上

升約３４﹒５％。毛利率則約２４﹒９％，較去年同期擴闊約５﹒４個百分點。

多家大行績後一致認為舜宇上半年業績優於預期，儘管產品的平均售價較去年同期有所下降

，但受益於生產效率提高及生產成本下降，手機攝像模組的毛利率按年顯著上升。不過，大行的

取態依然以觀望為主，目標價及評級普遍較為保守。今日舜宇光學升０﹒５５％報２１７﹒８元

，北水淨買入３億元。

另外，美團跌３﹒５２％報２１３﹒６元，北水淨買入０﹒６億元。中國移動跌１﹒３５％

報５１﹒２元，北水淨買入０﹒４億元。藥明生物跌６﹒０３％報１１３﹒７元，北水淨賣出１

２﹒６億元。騰訊控股跌４﹒１４％報４３５元，北水淨賣出５﹒９億元。香港交易所跌２﹒９

４％報４７４﹒８元，北水淨賣出５﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

舜宇光學科技 （０２３８２） ３﹒００

美團 （０３６９０） ０﹒５７

中國移動 （００９４１） ０﹒３５



淨沽出最多港股：

藥明生物 （０２２６９） －１２﹒６５

騰訊控股 （００７００） －５﹒９０

香港交易所 （００３８８） －５﹒６３

招商銀行 （０３９６８） －４﹒０４

中芯國際 （００９８１） －３﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

