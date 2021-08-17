《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１８附近有阻力，不妨小注造空

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒３５ １０９﹒１２ １０９﹒１６
歐元╱美元 １﹒１７８０ １﹒１７６０ １﹒１７６３
英鎊╱美元 １﹒３８４１ １﹒３７８８ １﹒３７９４
美元╱瑞郎 ０﹒９１３６ ０﹒９１１３ ０﹒９１１７
美元╱港元 ７﹒７９００ ７﹒７８３８ ７﹒７８９９
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《美元走勢》周一（１６日）歐美缺乏重要經濟數據，反而上午，日本首先公布第二季的經
濟增長，按季上升０﹒３％，較預期佳。此外，中國稍後發表的７月關於消費、固定投資及工業
數據都未如理想。而阿富汗政權再次落入塔利班手中，觸發一些避險需求，日圓升至接近
１０９﹒１０兌１美元。而美元整體則略為反彈。有消息指，美國聯儲局官員接近達成共識，有
望在未來三個月開始減少買債規模，並且在明年中結束買債計劃，相信可限制美元的跌勢。歐元
在１﹒１８附近有阻力，不妨小注造空。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７９０ １﹒１６５０ １﹒１８２０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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