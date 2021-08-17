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即市新聞

17/08/2021 15:41

《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１８附近有阻力，不妨小注造空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒３５　　　１０９﹒１２　　　１０９﹒１６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８０　　　１﹒１７６０　　　１﹒１７６３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８４１　　　１﹒３７８８　　　１﹒３７９４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１３６　　　０﹒９１１３　　　０﹒９１１７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９００　　　７﹒７８３８　　　７﹒７８９９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周一（１６日）歐美缺乏重要經濟數據，反而上午，日本首先公布第二季的經
濟增長，按季上升０﹒３％，較預期佳。此外，中國稍後發表的７月關於消費、固定投資及工業
數據都未如理想。而阿富汗政權再次落入塔利班手中，觸發一些避險需求，日圓升至接近
１０９﹒１０兌１美元。而美元整體則略為反彈。有消息指，美國聯儲局官員接近達成共識，有
望在未來三個月開始減少買債規模，並且在明年中結束買債計劃，相信可限制美元的跌勢。歐元
在１﹒１８附近有阻力，不妨小注造空。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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