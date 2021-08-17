《港元匯率》港匯跌至７﹒７９，為２０２０年３月以來最低水平

《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》報價系統，港元匯價最新報７﹒７９兌１美元，較

前收市價７﹒７８４３，下跌０﹒００７％，並創２０２０年３月以來最低。

中港股市午後跌勢加劇。恆指午後暫時最多挫５６６點，低見２５６１５，最新仍跌約

４６６點。（ｃｌ）



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