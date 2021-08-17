【夜期時段】即月期指最新報２５７０１點，升１８點，低水４５點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５７００點，升１７點，低水

４６點，最新報２５７０１點，升１８點，低水４５點，合約成交２４８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９０５５點，升６點，低水３點，最新報９０５４點，升５

點，低水４點，合約成交１１７張。



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