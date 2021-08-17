  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５７０１點，升１８點，低水４５點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５７００點，升１７點，低水
４６點，最新報２５７０１點，升１８點，低水４５點，合約成交２４８張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９０５５點，升６點，低水３點，最新報９０５４點，升５
點，低水４點，合約成交１１７張。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/08/2021
《神州經脈》中美外長通話　解放軍台海演練　憂經濟下行A股急瀉
財經熱話17/08/2021
疫情持續下客運數據理想 三大中資航空股逆市上漲
財經熱話17/08/2021
舜宇中期業績勝預期全日輕微反彈，大行指毛利率改善抵銷收入放緩
財經熱話17/08/2021
【水泥水嚟】內地加緊發專項債 需求增加水泥向上
FOCUS17/08/2021
【FOCUS】拜登自揭撤軍老底　釀美版「蘇伊士時刻」?
財經熱話17/08/2021
【績後反彈】微盟早市獲逾億資金淨掃貨　黃師傅：兩大因素判斷真轉勢！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金