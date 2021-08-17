《再戰明天》新西蘭央行議息，騰訊業績

《經濟通通訊社１７日專訊》新西蘭央行議息，及騰訊（００７００）業績，料為明日市場

焦點。



＊新西蘭央行議息＊



各國重要經濟活動方面，本港時間明晨１０：００ａｍ，新西蘭央行議息，料加２５點子至

０﹒５％。

數據方面，明日７：５０ａｍ，日本公布７月出口，年率料由４８﹒６％降至３９﹒４％；

７月進口，年率料由３２﹒７％升上３５﹒３％；７月貿易收支料由３８４０億日圓降至

１９６４億日圓。２：００ｐｍ，英國公布７月消費者物價指數，月率料由０﹒５％降至

０﹒２％，年率料由２﹒５％降至２﹒３％；７月核心消費者物價指數年率料由２﹒３％降至

２％。４：３０ｐｍ，香港公布７月失業率，料由５﹒５％降至５﹒３％。

４：３０ｐｍ，英國公布６月房價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布７月消費者物價指數，

月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒１％，年率料由１﹒９％升上２％；７月核心消費者物價指數

年率料由０﹒９％降至０﹒７％。８：３０ｐｍ，美國公布７月建築許可，月率料由下滑

５﹒３％升上１％；７月新屋動工，料由１６４萬降至１６０萬，月率料由６﹒３％逆轉至下滑

２﹒６％。



＊騰訊吉利業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：恆安（０１０４４）、越地（００１２３）、吉利

（００１７５）、金蝶（００２６８）、潤啤（００２９１）、飛鶴（０６１８６）、騰訊。

（ｈｌ）

