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即市新聞

17/08/2021 19:39

《再戰明天》新西蘭央行議息，騰訊業績

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新西蘭央行議息，及騰訊（００７００）業績，料為明日市場
焦點。

＊新西蘭央行議息＊

　　各國重要經濟活動方面，本港時間明晨１０：００ａｍ，新西蘭央行議息，料加２５點子至
０﹒５％。
　　數據方面，明日７：５０ａｍ，日本公布７月出口，年率料由４８﹒６％降至３９﹒４％；
７月進口，年率料由３２﹒７％升上３５﹒３％；７月貿易收支料由３８４０億日圓降至
１９６４億日圓。２：００ｐｍ，英國公布７月消費者物價指數，月率料由０﹒５％降至
０﹒２％，年率料由２﹒５％降至２﹒３％；７月核心消費者物價指數年率料由２﹒３％降至
２％。４：３０ｐｍ，香港公布７月失業率，料由５﹒５％降至５﹒３％。
　　４：３０ｐｍ，英國公布６月房價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布７月消費者物價指數，
月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒１％，年率料由１﹒９％升上２％；７月核心消費者物價指數
年率料由０﹒９％降至０﹒７％。８：３０ｐｍ，美國公布７月建築許可，月率料由下滑
５﹒３％升上１％；７月新屋動工，料由１６４萬降至１６０萬，月率料由６﹒３％逆轉至下滑
２﹒６％。

＊騰訊吉利業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：恆安（０１０４４）、越地（００１２３）、吉利
（００１７５）、金蝶（００２６８）、潤啤（００２９１）、飛鶴（０６１８６）、騰訊。
（ｈｌ）

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