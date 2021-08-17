【企業盈喜】中亞烯谷集團料中期轉虧為盈賺不少於５０萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》中亞烯谷集團（０００６３）公布，截至２０２１年６月３０
日止六個月，集團預期將錄得淨利潤不少於５０萬元，去年同期錄得淨虧損６５２﹒６萬元。
集團指，由虧轉盈主因為集團自去年下半年起於中國推出的物業管理服務分部的收益增加。
（ｂｎ）
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