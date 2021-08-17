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17/08/2021 16:46

【企業盈警】迅捷環球料上半年虧損減少７６％至８０％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》迅捷環球（００５４０）發盈警，預計上半年整體虧損較去年
同期減少約９７００萬元至１﹒０２億元，相當於減少約７６％－８０％。
　　集團解釋，虧損減少乃主要由於報告期間的商譽減值較去年同期減少約９２００萬元至
９７００萬元。（ａｃ）

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