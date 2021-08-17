【企業盈喜】興業物聯料上半年綜合淨利潤按年增長不少於４５％

《經濟通通訊社１７日專訊》興業物聯（０９９１６）發盈喜，與２０２０年同期的綜合淨
利潤約２３１０萬元人民幣比較，預期於上半年之綜合淨利潤將錄得不少於４５％增加。
集團解釋，預期增幅主要由於集團於２０２０年下半年至本期內的新交付物業及；及自
２０２０年第四季開始擴展物業管理服務至銷售處及樣品房，導致在管物業增長及物業管理服務
收入增加。（ａｃ）
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