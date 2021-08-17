【企業盈警】實德環球料上半年綜合虧損減少約５０％至７０％

《經濟通通訊社１７日專訊》實德環球（００４８７）發盈警，預期上半年之未經審核綜合

虧損將較去年同期之未經審核綜合虧損約１﹒３２億元減少約５０％至７０％。

集團指，儘管集團之海外上市股本證券錄得公平值虧損，虧損減少主要源於集團應佔與其旗

艦投資項目十六浦有關之聯營公司虧損減少；及集團投資物業錄得公平值收益，而去年同期投資

物業則錄得公平值虧損。（ａｃ）

