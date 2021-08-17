【國安立法】林鄭：民陣解散與打壓自由無關，個人自由須依法享有

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前見記者表示，民陣自願解散與言論
、集會等自由無關，不接受外國批評港府「打壓自由」的說法，又強調人權並非絕對，個人自由
須依法享有，受更重要目的規範，包括國家安全、公共衞生及公共道德。
林鄭又指，民陣作為曾經觸碰「紅線」的人權社團，現時結束是唯一選擇，但解散並非「免
責條款」，執法部門會檢視是否檢控。（ｈｙ）（ｚｚ）
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