《小傳日記》神州禁止網絡不正當競爭行為規定，科技股又急跌

《小傳日記》神州政府啲監管規例陰啲陰啲咁出，最新就《禁止網絡不正當競爭行為規定》

徵求意見，話經營者不得利用數據、算法等手段，通過影響用戶選擇或其他方式，實施流量劫持

、干擾、惡意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供嘅網絡產品或服務正常運行。經營

者不得直接、組織或通過第三方，短期內與競爭對手發生高頻次交易或者畀好評等，觸發平台反

刷單懲罰機制。

簡單嚟講，啫係反霸權、唔畀做市。第一點講咗好耐，第二點就咁睇落似乎對直接面對消費

者嘅阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）同美團（０３６９０）影響較深，阿里無咗

近５巴仙，報１７１﹒８銀；京東走低逾５巴仙，報２５０銀；美團跣低逾４逾巴仙，報２１３

﹒６銀。差啲唔記得，ＱＱ（００７００）揸住美團逾１７巴仙股權，股王今日都跌逾４巴仙，

報４３５銀。

科技股跌勢似足無底深譚，舊經濟股都唔好得幾多，灣仔帝盛酒店有三個打咗針嘅人確診新

型肺炎，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇話預計係空氣傳播致交叉感染；行政長

官林鄭月娥話會收緊抵港檢疫安排，唔再以抗體陽性結果作為縮短指定酒店檢疫期嘅基礎。恆地

（０００１２）碌低逾１巴仙，報３５﹒６５銀；新世界（０００１７）同長實（０１１１３）

跌近１巴仙，報３７﹒３銀同５１﹒７銀。友邦（０１２９９）中期業績勝預期，照升逾３巴仙

，報９６﹒９５銀。



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