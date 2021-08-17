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17/08/2021 12:39

【國安立法】被判囚９年，唐英傑就定罪及判刑提上訴

　　《經濟通通訊社１７日專訊》《港區國安法》首案２４歲被告唐英傑，因去年７月１日駕駛
插有「光復香港時代革命」旗幟的電單車撞向警員，被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成
立，共判囚９年。法庭文件顯示，唐英傑在上周五（１３日）就定罪和判刑提出上訴，惟案件現
時未有聆訊排期。（ｈｙ）（ｚｚ）

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