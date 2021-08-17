【新冠肺炎】本港新增３宗確診，國泰貴賓室女員工列本地源頭不明

《經濟通通訊社１７日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增３宗確

診個案，一宗本地源頭不明，其餘兩宗為輸入個案，分別來自英國和阿曼。另有少於５宗初步陽

性個案，暫沒有本地案例。

本地源頭不明個案為４７歲女患者，居住東涌逸東邨美逸樓，在香港機場擔任國泰航空貴賓

室職員，有負責派食物予轉機客及離港客，估計轉機客感染機會大。她最後上班日為８月４日，

沒有接種新冠疫苗，但有做定期檢測。８月１５日出現發燒等病徵，向一名私家醫生求診，同日

到北大嶼山醫院急症室求醫，深喉唾液樣本檢測結果呈初步陽性，並確認帶有Ｄｅｌｔａ變異病

毒株。患者住處昨晚（１６日）被圍封強制檢測。

張竹君表示，患者的ＣＴ值有少許下跌，相信屬新發感染個案，並非舊個案。有約３０名緊

密接觸者須檢疫，包括與她有接觸的約２０名同事。她平日會乘坐龍運巴士Ｓ６５號線上班，由

上午工作至深夜，再乘龍運巴士Ｎ６４回家，有時亦會與同事乘的士離開。患者在潛伏期內，主

要上班和留在東涌逸東（二）邨美逸樓的家，亦有與家人行街，涉及的１５個處所已納入強制檢

測公告。（ｈｙ）

