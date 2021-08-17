【企業盈警】貝森金融料中期虧損收窄至不逾６０００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》貝森金融（００８８８）預期，截至今年６月３０日止六個月

，錄得虧損不超過６０００萬元，去年同期錄得虧損約９６４０萬元。該集團指，虧損減少主要

由於商譽及資產減值虧損撥備大幅減少；媒體業務的經營虧損減少；由於緊縮成本控制措施及精

簡業務分部，故整體經營支出減少。

該集團預期於今年８月３１日前刊發中期業績。（ｈｙ）



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