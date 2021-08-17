傳百度（０９８８８）獲１０億美元發債額度

《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》引述知情人士指，百度集團（０９８８８）正在考

慮發行離岸債券，百度從國家發改委獲得１０億美元的發債額度，並計劃分兩部分發行美元債券

。借款人可以選擇使用全部額度或其中一部分。

報道指出，據初步募集說明書補充文件所示，百度建議發行美元債，所得資金擬用作一般公

司用途，以及償還若干債務。債券可能部分或全部以可持續發展債券發行。（ｂｎ）



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