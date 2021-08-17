《環球布局－塔里克》房市需求殷切，帶來結構性信貸投資機會

《環球布局》美國房屋市場一直是支持當地經濟在疫後復甦的主要動力。由於家庭收入穩健

增長、當局推出大型財政刺激方案、按揭利率處於歷史低位、房屋供應嚴重短缺，加上房屋市場

需求殷切，令房價錄得雙位數字的升幅。我們亦留意到澳洲、加拿大、新西蘭、瑞典和挪威等其

他已發展國家的房市更加暢旺。由於全球央行採取量化寬鬆措施，市場充滿大量流動性，因此這

個情況並不令人感到意外。



＊房屋市場因供求失衡蓬勃發展＊



我們認為供求失衡的結構性因素推動房屋市場蓬勃發展。需求方面，延遲置業計劃的千禧世

代逐漸開始置業家庭。此外，隨著居民從人口稠密的城市遷往市郊地區，加上在家辦公的人士增

加，進一步刺激房屋需求上升。供應方面，木材、勞工及土地等資源有限，令過去數十年的建屋

量偏低，導致房屋供應不足。

由於供求失衡的情況可能無法在短至中期內解決，我們認為２０２１年的房價按年升幅將維

持在１０％至１２％之間，在２０２２年則錄得高單位數的升幅。我們認為在大型刺激措施的支

持下，家庭儲蓄和資產負債表仍然處於有利水平。債務延期計劃的數量趨於平緩，提早還款的速

度加快，惠及相關抵押品的表現。我們認為政府將可順利逐步取消債務延期計劃。我們相信，投

資於按揭及消費信貸市場是把握暢旺的美國房屋市場和穩健的家居行業的最佳途徑。我們亦看好

消費者信貸資產抵押證券，包括ＢＢ級次級汽車資產抵押證券和市場貸款資產抵押證券。



＊商業房地產市場的投資機會＊



備受衝擊的商業房地產市場亦有所回升，但復甦步伐並不一致。多戶住宅、工業及酒店業的

復原速度較快，但零售和辦公室等其他物業類別仍面對重大陰霾。投資者必需區別哪類物業只是

暫時表現遜色，哪類則受到結構性因素的影響。

我們認為商業按揭抵押證券市場的相對價值優於高收益企業債券，其風險溢價足以彌補不明

朗因素。利好這個市場的因素包括：財政狀況非常寬鬆；商業房地產市場的氣氛過於悲觀，令資

本轉化比率甚為吸引；大量危難資產買家樂意為市場提供流動性；全球金融危機之後，承貸標準

轉趨穩健；以及物業的內涵價格在過去十年升值。不過，挑選債券策略是致勝關鍵，我們發現投

資機會出現在商業按揭抵押證券管道交易的Ａ及ＢＢＢ－類別，特別是成熟年期。受攤銷影響，

大部分成熟年期的交易都已經去槓桿。此外，我們認為商業按揭抵押證券指數的成熟證券具投資

價值，其息差亦有可觀的收窄潛力。



＊貸款抵押證券市場熾熱＊



貸款抵押證券的套利交易似乎能帶來吸引的經濟效益。在重設及再融資情況增加之下，新發

行量急增至歷史高位。不過，我們認為信貸曲線過於陡斜。與其他信貸領域不同，貸款抵押證券

息差尚未重返前水平，我們認為ＢＢ級貸款抵押證券及股權類別提供相當吸引的價值。

《富蘭克林鄧普頓亞洲分銷業務總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問 塔里克》



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