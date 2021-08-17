《匯海澤言－葉澤恆》料美匯指數將反覆上升，澳元受疫情影響較大

《匯海澤言》聯儲局主席鮑威爾今晚及下星期將分別在不同場合表講話。當中，下星期在
Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行行長年會的講話將會最令市場觸目。就在Ｊａｃｋｓｏｎ
Ｈｏｌｅ年會舉行前夕，有美國財經媒體報道指，聯儲局官員基本上已經就減少購買資產計劃接
近達成共識，但首要確保美國經濟持續復甦。報道又表示，局方可能在未來三個月開始減少購買
資產，有官員更主張於明年年中結束購買資產計劃。
媒體有關報道，似乎預示主席鮑威爾將會在這個會議上，有較明確的表示，甚至可能有一些
具預示性的框架公布。昨晚紐約州製造業指數明顯較市場預期差，但美？指數未有再進一步下跌
，似乎反映市場對鮑威爾今晚及下星期的講話，似乎有一定的憧憬。因此，預料美？指數將反覆
上升。
＊澳洲央行可能為應對疫情，暫緩進一步減少購買資產＊
央行今早發表會議紀錄顯示，局內委員已經準備好一旦疫情持續轉差時，可能需要採取行動
。委員普遍認為，要通脹回升到２至３％的目標範圍內，央行才應該考慮是否加息。但委員普遍
認為，有關條件在２０２４年前仍不會成熟。
由於澳洲目前多個主要城市採取了封城措施，而且封城時間有機會進一步延長，故對當地零
售及旅遊業帶來較明顯的影響。因此，預料澳洲央行短期將暫緩進一步減少購買資產，直至封城
措施完結為止。相對地，美國疫情雖然亦見回升，但主要集中於個別疫苗接種率較低的州份，故
對美國經濟帶來的影響應該較輕微。預料聯儲局公布減少購買資產的時間，應該不受影響，相對
地美元會較為有利。因此，預料澳元兌美元將反覆偏軟。
《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》
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