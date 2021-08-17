《匯海澤言－葉澤恆》料美匯指數將反覆上升，澳元受疫情影響較大

《匯海澤言》聯儲局主席鮑威爾今晚及下星期將分別在不同場合表講話。當中，下星期在

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行行長年會的講話將會最令市場觸目。就在Ｊａｃｋｓｏｎ

Ｈｏｌｅ年會舉行前夕，有美國財經媒體報道指，聯儲局官員基本上已經就減少購買資產計劃接

近達成共識，但首要確保美國經濟持續復甦。報道又表示，局方可能在未來三個月開始減少購買

資產，有官員更主張於明年年中結束購買資產計劃。

媒體有關報道，似乎預示主席鮑威爾將會在這個會議上，有較明確的表示，甚至可能有一些

具預示性的框架公布。昨晚紐約州製造業指數明顯較市場預期差，但美？指數未有再進一步下跌

，似乎反映市場對鮑威爾今晚及下星期的講話，似乎有一定的憧憬。因此，預料美？指數將反覆

上升。



＊澳洲央行可能為應對疫情，暫緩進一步減少購買資產＊



央行今早發表會議紀錄顯示，局內委員已經準備好一旦疫情持續轉差時，可能需要採取行動

。委員普遍認為，要通脹回升到２至３％的目標範圍內，央行才應該考慮是否加息。但委員普遍

認為，有關條件在２０２４年前仍不會成熟。

由於澳洲目前多個主要城市採取了封城措施，而且封城時間有機會進一步延長，故對當地零

售及旅遊業帶來較明顯的影響。因此，預料澳洲央行短期將暫緩進一步減少購買資產，直至封城

措施完結為止。相對地，美國疫情雖然亦見回升，但主要集中於個別疫苗接種率較低的州份，故

對美國經濟帶來的影響應該較輕微。預料聯儲局公布減少購買資產的時間，應該不受影響，相對

地美元會較為有利。因此，預料澳元兌美元將反覆偏軟。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》



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