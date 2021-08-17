  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2021 12:49

《匯海澤言－葉澤恆》料美匯指數將反覆上升，澳元受疫情影響較大

　　《匯海澤言》聯儲局主席鮑威爾今晚及下星期將分別在不同場合表講話。當中，下星期在
Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ央行行長年會的講話將會最令市場觸目。就在Ｊａｃｋｓｏｎ
Ｈｏｌｅ年會舉行前夕，有美國財經媒體報道指，聯儲局官員基本上已經就減少購買資產計劃接
近達成共識，但首要確保美國經濟持續復甦。報道又表示，局方可能在未來三個月開始減少購買
資產，有官員更主張於明年年中結束購買資產計劃。
　　媒體有關報道，似乎預示主席鮑威爾將會在這個會議上，有較明確的表示，甚至可能有一些
具預示性的框架公布。昨晚紐約州製造業指數明顯較市場預期差，但美？指數未有再進一步下跌
，似乎反映市場對鮑威爾今晚及下星期的講話，似乎有一定的憧憬。因此，預料美？指數將反覆
上升。

＊澳洲央行可能為應對疫情，暫緩進一步減少購買資產＊

　　央行今早發表會議紀錄顯示，局內委員已經準備好一旦疫情持續轉差時，可能需要採取行動
。委員普遍認為，要通脹回升到２至３％的目標範圍內，央行才應該考慮是否加息。但委員普遍
認為，有關條件在２０２４年前仍不會成熟。
　　由於澳洲目前多個主要城市採取了封城措施，而且封城時間有機會進一步延長，故對當地零
售及旅遊業帶來較明顯的影響。因此，預料澳洲央行短期將暫緩進一步減少購買資產，直至封城
措施完結為止。相對地，美國疫情雖然亦見回升，但主要集中於個別疫苗接種率較低的州份，故
對美國經濟帶來的影響應該較輕微。預料聯儲局公布減少購買資產的時間，應該不受影響，相對
地美元會較為有利。因此，預料澳元兌美元將反覆偏軟。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/08/2021
【績後反彈】微盟早市獲逾億資金淨掃貨　惟黃師傅籲弱勢股勿加注
香港要聞17/08/2021
【國安立法】林鄭：民陣解散與言論集會等自由無關　人權並非絕對
財經熱話17/08/2021
IPO限售股陸續解禁 監管風險增市況欠佳下料沽壓沉重
財經熱話17/08/2021
友邦保險績佳增加股息　大行唱好股價破百天線
開市Good Morning17/08/2021
黃瑋傑：友邦亞洲其他地區增長勁　料91－96元區間上落
中國故事16/08/2021
《神州經脈》經濟數據降至年內低　提前縮量續做MLF　滬指微升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金