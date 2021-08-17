《鍾之日記》監管夾擊恒指挫，Ａ場維穩一日遊

《鍾之日記》８月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國繼續收緊科企監管，市場監管總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》公開徵求意見，

引發一眾科網股受壓，而在此敏感時刻，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）主席詹斯勒（Ｇａｒｙ

Ｇｅｎｓｌｅｒ）親自拍片警告投資中國企業的風險，重申中概股多以「空殼公司」（ＶＩＥ

上市架構）上市，美國投資者在認識上存在很大不足，包括中國政府可能改變監管要求，以及政

治變動等因素，令投資者面對很大風險。他已指令ＳＥＣ職員，暫停審批涉及中資企業的借殼上

市申請。中美監管夾擊，騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）為首科技股拖累，恆指

午後跌幅曾擴大至逾５００點，收報２５７４５點，報４３５點，失守二萬六，四連跌，恆生科

指收市跌２０１點或３﹒１％，報６２１８，創指數推出以來收市新低。全日成交增至１６６１

億元。



＊外資降中國ＧＤＰ預測，Ａ場維穩一日遊＊



國家統計局昨日（１６日）公布的上月工業、投資及消費數據均大幅差過預期，巴克萊中國

因此調低今年內地ＧＤＰ增長預測３０個基點至８﹒２％，更將第三季ＧＤＰ增長預測下調

１００個基點至４﹒６％。新加坡大華銀行亦將全年ＧＤＰ增長預期由原來的９﹒１％下調至８

﹒６％。

數據遜色影響昨日Ａ股多個工業板塊走低，但在提前續做ＭＬＦ及權重板塊維穩下，滬指仍

然維持窄幅上升。但維穩一日後Ａ股今日即破功，午後滬指跌穿三千五關口後，市場看淡情緒被

觸發，白酒、半導體及醫藥等板塊愈跌愈急，拖累滬指全日跌２％收場，是逾半個月以來最大單

日跌幅，收報３４４５﹒５４點，上周升幅全銷。兩市全日成交１３０８３億元人民幣，按日增

長４％，是連續第２０個交易日成交破萬億。



＊從外而內掌控巨企，新經濟股跌完再跌＊



重磅文件一份接一份，市監總局近日再出台《禁止網絡不正當競爭行為規定》草案，提出經

營者不得利用數據、算法等技術手段，通過影響用戶選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、

惡意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行；經營者亦不

得實施「二選一」行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務的正常運行，擾亂

市場公平競爭秩序。

新經濟股跌完再跌，阿里巴巴（０９９８８）瀉４﹒８％，報１７１﹒８元；騰訊控股

（００７００）放榜前跌４﹒１％，報４３５元；嗶哩嗶哩（０９６２６）插７﹒７％，網易

（０９９９９）挫５﹒４％，京東集團（０９６１８）跌５﹒２％，快手（０１０２４）跌

４﹒７％，美團（０３６９０）跌３﹒５％，小米集團（０１８１０）走低１﹒４％。

中國政府對各大互聯網巨頭的掌控，不止於外在監管法規，還包括對內部經營的插手。綜合

外媒報道，具網信辦背景的網投中文，持有字節跳動的主要中國子公司北京字節跳動和股份及董

事會席位，還持有微博國內主要子公司北京微夢創科的１％股份。

另外，國務院總理李克強簽署國務院令，公布《關鍵信息基礎設施安全保護條例》，９月１

日起實施。《條例》列明，關鍵信息基礎設施包括公共通信和信息服務、能源、交通、金融、國

防科工等重要行業和領域的重要網絡設施和信息系統，這些設施的運營者需要設置專門安全管理

機構，對專門安全管理機構負責人和關鍵崗位人員，進行安全背景審查。條例又規定，如果營運

者採購的產品和服務有可能影響國家安全，要按國家網絡安全規定，通過安全審查。



＊北京落實「雙減」禁資本化運作，新東方再創新低＊



北京市新聞辦就「雙減」措施召開發布會，北京市教委新聞發言人李奕介紹，北京市的「雙

減」目標為校內校外雙向發力，穩妥推進，分步實施，確保學生過重作業負擔和校外培訓負擔、

家庭教育支出和家長相應精力負擔於２０２１年底前有效減輕、兩年內成效顯著。

「雙減」措施提到，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類

培訓。嚴禁資本化運作，學科類培訓機構一律不得上市融資。不再審批新的面向義務教育階段學

生的學科類培訓機構。

新東方教育科技集團副總裁、北京新東方學校校長李亮在發布會上明確，對於報名後未開課

的學生，無條件退費；對於已開課學生，按照已完成課時扣除相應學費，其他全部無條件退費。

新東方（０９９０１）全日瀉７﹒８％，已連跌５日累計跌幅２０﹒１％。新東方在線

（０１７９７）插７﹒７％，思考樂（０１７６９）挫５﹒２％。

中概教育股注定無運行，美股盤前再度尋底，新東方跌３﹒７％，好未來跌２﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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