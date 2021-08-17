  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2021 08:26

【國務會議】李克強：針對經濟情況加強跨周期調節，做好保供穩價

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李克強１６日主持召開國務院
常務會議，要求抓好政策落實，優化政策組合，針對經濟運行新情況加強跨周期調節。做好市場
保供穩價，完善並落實重要原材料價格上漲應對方案，用好地方政府專項債帶動擴大有效投資，
以更有效的開放舉措穩定外貿外資，加強政策協調和解讀，增強市場主體信心，保持經濟平穩運
行。
　　會議指出，７月中下旬以來，中國多地發生極端天氣、造成嚴重洪澇災害，多省多點出現新
冠肺炎疫情，大宗商品價格高位波動，國際經濟形勢錯綜複雜。各地區各部門要加強跨周期調節
，一是扎實做好遏制疫情和防汛救災、恢復重建工作。各地要嚴格落實責任和措施，毫不松懈抓
好疫情防控，完善常態化疫情防控機制，特別要守住關鍵環節的關口。進一步加強洪澇等災害預
警和搶險應對。加大支持力度，推動受災地區加快恢復重建。抓緊抓好秋糧補種改種、水毀農田
和設施修復、城市防洪排澇設施完善等。
　　二是突出做好保就業工作。促進市場化社會化就業，加強高校畢業生、農民工等重點群體和
困難群眾就業幫扶，通過穩定就業保障群眾收入和生活。

＊運用好降準資金，落實重要原材料價格上漲應對方案＊

　　三是著力為市場主體紓困解難。落實好既定的減稅降費舉措，遏制亂收費。引導金融機構運
用好降準資金等，加強對中小微企業的金融服務。
　　四是做好市場保供穩價工作。完善並落實重要原材料價格上漲應對方案，合理增加國內生產
，科學組織儲備投放，強化重點商品市場聯動監管。持續實施生活物資保障機制，保證市場供應
充裕。
　　五是做好受災群眾安置和基本生活保障，北方地區要提前做好保障受災群眾安全溫暖過冬的
工作。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/08/2021
《神州經脈》經濟數據降至年內低　提前縮量續做MLF　滬指微升
專訪16/08/2021
【專訪】陶冬：社融數據跌眼鏡　惟穩貨幣緊信用未變（有片）
生財有道16/08/2021
【笑傲缸湖】港股浮沉何去從？明燈指引大放送！
財經熱話16/08/2021
【久旱逢甘雨】加價助攻　水泥股再彈高　專家料海螺水泥仍有水位
財經熱話16/08/2021
【重拳監管】官媒稱對篡改歷史網遊零容忍 騰訊績前股價再下挫
FOCUS16/08/2021
【FOCUS】7月經濟波動發酵　有效需求不足待解
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金