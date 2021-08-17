【國務會議】李克強：針對經濟情況加強跨周期調節，做好保供穩價

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李克強１６日主持召開國務院

常務會議，要求抓好政策落實，優化政策組合，針對經濟運行新情況加強跨周期調節。做好市場

保供穩價，完善並落實重要原材料價格上漲應對方案，用好地方政府專項債帶動擴大有效投資，

以更有效的開放舉措穩定外貿外資，加強政策協調和解讀，增強市場主體信心，保持經濟平穩運

行。

會議指出，７月中下旬以來，中國多地發生極端天氣、造成嚴重洪澇災害，多省多點出現新

冠肺炎疫情，大宗商品價格高位波動，國際經濟形勢錯綜複雜。各地區各部門要加強跨周期調節

，一是扎實做好遏制疫情和防汛救災、恢復重建工作。各地要嚴格落實責任和措施，毫不松懈抓

好疫情防控，完善常態化疫情防控機制，特別要守住關鍵環節的關口。進一步加強洪澇等災害預

警和搶險應對。加大支持力度，推動受災地區加快恢復重建。抓緊抓好秋糧補種改種、水毀農田

和設施修復、城市防洪排澇設施完善等。

二是突出做好保就業工作。促進市場化社會化就業，加強高校畢業生、農民工等重點群體和

困難群眾就業幫扶，通過穩定就業保障群眾收入和生活。



＊運用好降準資金，落實重要原材料價格上漲應對方案＊



三是著力為市場主體紓困解難。落實好既定的減稅降費舉措，遏制亂收費。引導金融機構運

用好降準資金等，加強對中小微企業的金融服務。

四是做好市場保供穩價工作。完善並落實重要原材料價格上漲應對方案，合理增加國內生產

，科學組織儲備投放，強化重點商品市場聯動監管。持續實施生活物資保障機制，保證市場供應

充裕。

五是做好受災群眾安置和基本生活保障，北方地區要提前做好保障受災群眾安全溫暖過冬的

工作。

