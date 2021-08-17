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17/08/2021 08:18

【大國博弈】王毅與美國務卿通話：不能一邊打壓一邊指望中方配合

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國務委員兼外長王毅應約與美國國務卿布林肯通電話，王毅表
示，面對全球挑戰和地區熱點問題，中美理應開展協調合作，但美方不能一方面處心積慮遏制打
壓中國，損害中方正當權益，另一方面又指望中方支持配合，國際交往中從來不存在這種邏輯。
　　《新華社》引述布林肯表示，美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要，同意美中和平共
處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作，美中當然亦存在明顯分歧，今後可透過建設性方式逐
步解決，美方反對一切形式恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動盪，阿富汗局勢演變再
次表明，美中以建設性、務實方式就地區安全問題合作十分重要。

＊王毅：願與美方溝通對話，推動阿富汗問題實現軟著陸＊

　　兩人亦談及阿富汗局勢。王毅指出，美國前一段時間倉促撤軍，已對阿富汗局勢造成嚴重負
面影響，下一步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。事實再次證明，將外來模式生
搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。一個政權沒有人民支持是立
不住的，用強權及軍事手段解決問題，只會使問題愈來愈多。這方面的教訓值得認真反思。
　　王毅表示，中方願與美方溝通對話，推動阿富汗問題實現軟著陸，促使當地不再發生新的內
戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地及庇護所，鼓勵阿富汗建立符合阿國情、開放包容
的政治架構。
　　布林肯則表示，阿富汗當前局勢正進入關鍵階段，塔利班應表明與極端主義一刀兩斷，選擇
有序權力轉移及成立包容性政府，期待中方能為此發揮重要作用。（ｃｔ）

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