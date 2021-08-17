【新冠肺炎】全國昨新增確診４２宗，本土病例跌至６宗

《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，昨日（１６日）報告新增確診病例４２例，

其中本土病例６例（江蘇３例，湖北３例）；境外輸入病例３６例，無新增死亡病例；新增疑似

病例１例，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治愈出院病例５２例，解除醫學觀察的密切接觸者２７３５人，重症病例較前一日

減少３例。境外輸入現有確診病例７６２例（其中重症病例１０例），現有疑似病例１例。累計

確診病例７９４８例，累計治愈出院病例７１８６例，無死亡病例。

全國現有確診病例１９２８例（其中重症病例６７例），累計治愈出院病例８７９０８例，

累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９４４７２例，現有疑似病例１例。累計追蹤到密

切接觸者１１５１９６５人，尚在醫學觀察的密切接觸者４４４７１人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２７９６１例。其中，香港特別行政區１２０３６例（出

院１１７５０例，死亡２１２例），澳門特別行政區６３例（出院５７例），台灣地區

１５８６２例（出院１３１７８例，死亡８２１例）。

此外，全國報告新增無症狀感染者１７例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例１例（為境

外輸入）；當日解除醫學觀察１６例（境外輸入１５例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者４９５

例（境外輸入３９３例）。（ｗｌ）

