【重拳監管】新東方：對報名後未開課的學生無條件退費

《經濟通通訊社１７日專訊》北京市發布進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓
負擔的措施。新東方教育科技集團副總裁、北京新東方學校校長李亮表示，對於學生的退費要求
，新東方一直堅守無條件按比例退費的承諾原則。對於報名後未開課的學生，無條件退費；對於
已開課學生，按照已完成課時扣除相應學費，其他全部無條件退費。（ｃｔ）
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